Рыбин: никаких мыслей о том, чтобы беречь силы, не было

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Рыбин подвёл итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф с «Металлургом» (5:1).



«Хорошая игра получилось, в самом начале забили три гола, результат был сделан. Берегли силы во втором и третьем периодах? Нет, ни в коем случае, продолжали так же играть. Серия длинная, силы не заканчиваются, счёт только 2-1. Никаких мыслей об этом. Заменил Бурдасова во втором звене? Не заменил, куда поставили, там и играю. У Антона травма, поэтому не может играть.



Насколько комфортно было с Ткачёвым? Очень комфортно, доволен, приятный партнёр. Черновая работа никуда не делась, особо не перестраивался. Достаточно давно не забивали в плей-офф, как ощущения? Лет семь, наверное, не играл в плей-офф. Ощущения хорошие», – передаёт слова Рыбина корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.