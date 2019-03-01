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Рыбин: никаких мыслей о том, чтобы беречь силы, не было

Рыбин: никаких мыслей о том, чтобы беречь силы, не было
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Рыбин подвёл итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф с «Металлургом» (5:1).

«Хорошая игра получилось, в самом начале забили три гола, результат был сделан. Берегли силы во втором и третьем периодах? Нет, ни в коем случае, продолжали так же играть. Серия длинная, силы не заканчиваются, счёт только 2-1. Никаких мыслей об этом. Заменил Бурдасова во втором звене? Не заменил, куда поставили, там и играю. У Антона травма, поэтому не может играть.

Насколько комфортно было с Ткачёвым? Очень комфортно, доволен, приятный партнёр. Черновая работа никуда не делась, особо не перестраивался. Достаточно давно не забивали в плей-офф, как ощущения? Лет семь, наверное, не играл в плей-офф. Ощущения хорошие», – передаёт слова Рыбина корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

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