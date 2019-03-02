Игинла: нервничаю перед церемонией «Калгари», не верил, что мой свитер поднимут

Известный нападающий Джером Игинла прокомментировал решение «Калгари Флэймз» увековечить его 12-й номер. Церемония пройдёт 3 марта.



«Я волнуюсь. Даже не знаю, как описать свои чувства… нервничаю, волнуюсь. Всё произошло быстро. Многое вспоминается, ребята, с которыми я играл в разное время. Я благодарен за такой шанс. Мне очень приятно, что там будут мои дети, моя семья. Мои родители очень рады. Приедут брат, сестра, много знакомых. Очень хочу увидеть бывших одноклубников. Но всё будет иначе. К этому нельзя подготовиться. Постоянно будешь находиться в центре внимания.



Когда я только начинал играть в лиге, я даже подумать не мог, что мой свитер будет там. Ничего подобного. Так сильно я радовался тому, что попал в лигу. Даже в мыслях не было. Все это удивительно. И здорово. С одной стороны, я очень этому рад, с другой — нервничаю. Какая-то часть меня хочет, чтобы всё это побыстрее завершилось, потому что я не знаю, как пройдет церемония. Стараюсь воспринимать всё, как есть. Рад, что снова окажусь на арене. Буду волноваться. Хотел бы думать, что не очень разнервничаюсь, но судя по всему именно так и будет», — цитирует Игинлу официальный сайт НХЛ.

«Калгари» выведет из обращения 12-й номер Джерома Игинлы