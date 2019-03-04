«Трактор» — «Автомобилист»: Петров заработал «5+20» — гости забили дважды

Во втором периоде матча челябинского «Трактора» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга удаление до конца встречи заработал защитник хозяев Алексей Петров. Челябинский хоккеист получил «5+20» за удар коленом Найджела Доуса, который покинул лёд с помощью партнёров. Позже Доус вернулся на площадку, «Автомобилист» за пять минут удаления Петрова забил два гола.



Напомним, подобный случай происходил с Петровым в ноябре, когда «Торпедо» забило трижды за пятиминутное удаление защитника.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды выходили на лёд в следующих составах:



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Хлыстов, Энлунд — Полыгалов — Томас;

Карпухин — Петров, Кравцов — Шаров — Глинкин;

Бородкин — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;

Желдаков, Ерофеев, Шолохов — Дугин — Бергстрём.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Лямин — Егоршев, Гареев — Литовченко — Секстон;

Мамкин — Трямкин, Крикунов — Кучерявенко — Казионов;

Валитов, Чесалин — Торченюк — Обидин, Рассейкин.