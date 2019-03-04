М. Головков: «Витязю» за сезон — тройка, о будущем Белова буду думать

Президент «Витязя» Михаил Головков оценил итоги сезона для подмосковной команды. Подопечные Валерия Белова уступили в первом раунде плей-офф ЦСКА со счётом 0-4.



«Не удовлетворён сезоном. Мы попали в плей-офф на тоненького, нас туда завезли. С февраля выиграли только один матч. Поэтому я не вижу поводов радоваться. Болельщики радуются? На то они и болельщики. Сегодня могли забить три выхода «1 в 0», но выигрывает тот, кто больше забивает. Наверное, здесь сказывается класс. В 2017 году мы по-другому попали в плей-офф. Конечно, тогда мы попали на СКА, а вы помните, какая тогда у них была команда-машина, которая выиграла Кубок Гагарина. Но нас загнали в тупик и мы оказались на восьмом месте. Хотя, могли быть намного выше.



Какую оценку поставлю команде за сезон? Троечку. С плюсом? Обычную. Считаю, что СКА того года был сильнее, чем ЦСКА. Конечно, ЦСКА выиграл регулярку, но тот СКА был сильнее. У Валерия Геннадьевича Белова двухгодичный контракт, но сейчас у всего тренерского штаба соглашения закончились. Была задача пройти во второй раунд, но она не выполнена. Останется ли Белов — об этом я буду думать. По горячим следам ничего делать не буду. Пока что идёт плей-офф, наслаждаемся хоккеем.



Мы предоставили финансовые гарантии в КХЛ. Сотрудничество с «Газпромом» продолжается каждый год. Поблажек для команды из-за того, что в первом раунде попался ЦСКА, нет. Почему они должны быть?», — передаёт слова Головкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.