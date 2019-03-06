Тренер «Далласа» — о Радулове: никто не может быть важнее команды

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери после матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:0) поделился мнением об инциденте с форвардом команды Александром Радуловым.



Российский нападающий пропустил игру из-за того, что опоздал на тренировку. Единственную шайбу в матче в начале второго периода забросил защитник «Далласа» Йон Клингберг. Голкипер хозяев Бен Бишоп оформил шат-аут, совершив 28 сейвов.



«Никто не может быть важнее команды, и мы смогли найти путь к победе, это самое важное», — приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.



32-летний Радулов в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 54 матчах, сумев записать на свой счёт 51 (17+34) результативный балл при показателе полезности «+12» и 46 минутах штрафного времени. В среднем Радулов проводит на площадке около 20 минут за матч.

Радулов взялся за старое. В разгар битвы за плей-офф он был отстранён от игры «Даллас» этот матч выиграл.