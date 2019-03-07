В США появилась новая игрушечная фигурка с «птичкой» Евгения Кузнецова

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов получил в подарок игрушечную фигурку со своей «птичкой» из серии bobblehead. Эти фигурки выполнены с качающимися головами спортсменов.



«Неплохо. Этот парень здорово выглядит. Каждая фигурка особенная. Я рад, что в моей коллекции появится такой экземпляр. Это интересная идея, приятно видеть себя здесь. Как дочь относится к фигуркам? Думаю, она поиграет пару дней, а затем забудет об этом. Впрочем, это касается всех детей», — сказал Кузнецов об игрушечном хоккеисте, отмечающем гол в фирменном стиле россиянина.

В этом сезоне Кузнецов провёл 61 матч в регулярном чемпионате, отметившись 17 голами и 42 голевыми передачами при показателе полезности «+7» и 46 штрафных минутах.

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Посмотреть видео можно в «твиттере» NBC4 Sports.