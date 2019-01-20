Черри — о праздновании гола «Коламбусом»: опять эта птица, нельзя так радоваться

Известный североамериканский телеведущий телеканала Sportsnet Дон Черри прокомментировал эпизод матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Коламбус Блю Джекетс», который прошёл в начале нынешней недели. Тогда все игроки «мундиров» после победной шайбы в овертайме спародировали Евгения Кузнецова, который часто празднует голы, изображая птицу.

«Понимаю, что молодым игрокам хочется выразить себя. Вспомните, что Ягр отдавал честь после забитого гола. Что Макаров тоже праздновал. Игроки это помнят. Но то, что случилось на этой неделе… Просто не могу в это поверить. Кузнецов изображал птицу перед скамейкой «Коламбуса», а что сделали игроки «Блю Джекетс» после того, как забили? Снова эта птица, вы только посмотрите!

Я много раз говорил — нельзя излишне радоваться, когда забиваешь. Вы же играете в игру. В этом состоит канадский путь. Слушайте меня, не слушайте никого другого», — сказал Черри в эфире своей программы Coach's Corner.