Кузнецов: против команд Тротца всегда сложно играть

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о состоянии команды перед финишным отрезком регулярного чемпионата НХЛ.



«Нет давления по поводу Кубка Стэнли — 2019, всё спокойно. Конечно, болельщики хотят, чтобы твоя команда побеждала. Я такой же — если за какую команду болею, тоже хочу, чтобы она побеждала. Но у нас собран такой коллектив, что мы на давление особенно внимания не обращаем.



Не знаю даже, принципиально ли для «Вашингтона» опередить «Айлендерс». А по поводу игры «островитян», те, кто знает Барри Тротца, ничему в принципе не удивляются. Он умеет налаживать дисциплину и командную игру. С его командами всегда сложно играть.



Все команды, которые попадут в плей-офф, будут нашими главными конкурентами. Легко никому не будет, потому что в Восточной конференции все стали ещё сильнее в этом году. Даже с теми, кто попадёт через «уйалд-кард», пятью матчами можешь не отделаться. Думаю, будет много серий из шести-семи игр», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.