«Даллас» — «Колорадо»: Радулов оформил хет-трик

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» принимает «Колорадо Эвеланш». Встреча подходит к концу, команда из штата Техас впереди со счётом 4:0.

Главным героем встречи стал вернувшийся в состав «Далласа» российский форвард Александр Радулов, оформивший хет-трик. Напомним, нападающий был отстранён от игры с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за опоздания на тренировку. Третью шайбу Александр отправил в пустые ворота.

Видео голов Радулова можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Всего на его счету 54 (20+34) очка в 55 играх при показателе полезности «+15».

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка. «Звёзды» близки к четвёртой победе кряду.