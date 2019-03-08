Торторелла объяснил невключение Бобровского в заявку на матч с «Питтсбургом»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» уверенно победил «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0. Основной голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский даже не раздевался на этот матч, не попав в заявку на игру.

«Мы чувствуем, что в последнее время он слишком много играл в хоккей. Этот матч мы решили отдать Корписало, а Бобу предоставили возможность отдохнуть и поработать над своей игрой.

Боб — парень, которому иногда требуется несколько дней, чтобы поработать над определёнными моментами. Это невозможно сделать в ситуации, когда ты играешь так много, как он», — объяснил своё решение главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.

«Коламбус» потерпел третье поражение в четырёх матчах и с 77 очками остался на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

«Коламбус» со звёздами не попадает в плей-офф. Это будет грандиозный провал Сохранить Бобровского и Панарина, выменять Дюшейна и Дзингела, чтобы вылететь из восьмёрки и остаться без розыгрыша Кубка Стэнли?