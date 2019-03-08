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«Коламбус» не забивает почти 125 минут, всухую проиграв «Питтсбургу»

НХЛ
Максим Замятин
Фото: Kirk Irwin/Getty Images
«Коламбус» со звёздами не попадает в плей-офф. Это будет грандиозный провал
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Хоккей / НХЛ

«Коламбус» после дедлайна: 2 победы в 6 матчах

«Питтсбург» против «Коламбуса» — сама по себе вывеска этого матча могла бы мало что значить, если бы игра состоялась в октябре. Но сейчас встреча двух прямых конкурентов за одну из последних кубковых путёвок вызывала огромный интерес. До старта встречи «пингвины» находились в более выигрышном положении: команда Майка Салливана была обладателем первой «уайлд кард», идя вровень по очкам с «Монреалем», но имея на матч меньше, чем «Канадиенс». «Коламбус» же располагался за кубковой ватерлинией, отставая от «Хабов» на два балла, и также имея матч в запасе по отношению к «канадцам». Кроме того, необходимо было держать в уме и повторный матч между «пингвинами» и «мундирами», который состоится в воскресенье.

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«После дедлайна «Коламбус» был назван победителем в сделках, потому что пригласил несколько солидных хоккеистов. Но мгновенного успеха не последовало. После Юрьева дня «Блю Джекетс» выиграл только два матча из пяти, да и одна из побед — в буллитной серии над «Нью-Джерси» — была одержана с большим скрипом. «Дьяволы» были без Тейлора Холла, Кайла Палмиери, Нико Хишира и других игроков. А «Коламбус» нанёс только 18 бросков и был на грани. Возможно, генменеджер Кекяляйнен не догадывался о том, что хоккеистам нужно время, чтобы привыкнуть к игровой системе, адаптироваться и найти взаимопонимание с партнёрами. Кроме того, у Джона Тортореллы свой стиль, но такой роскоши, как время, у «Коламбуса» нет», — отмечал до игры обозреватель Sportsnet Рори Бойлен.

Решением Тортореллы день отдыха получил основной голкипер «мундиров» Сергей Бобровский — ворота против «Питтсбурга» был отправлен защищать Йоонас Корписало, а его сменщиком назначен недавно приобретённый Кейт Кинкейд. «Мы изначально хотели дать Бобу немного отдыха. Бобровский — такой голкипер, которому нужно дать несколько дней для работы над определёнными аспектами его игры. Я не мог бы ему их дать, если бы он продолжил играть столько, сколько он играл. Матч с «Пингвинз» — подходящий день для этого», — несколько путано объяснил тренер.

Возможно, наставника смутила неважная статистика Бобровского в матчах с «Пингвинз», но, скорее всего, действительно, 8 стартов подряд стали для Сергея серьёзной нагрузкой и потребовался отдых. Но вышло так, что в этот день надёжный вратарь был «Коламбусу» необходим больше обычного.

«Пингвинов» же перед матчем беспокоили исключительно локальные трудности. Так, ведущий защитник Крис Летанг не смог выйти на игру из-за болезни — его место в составе занял 28-летний фармклубовец Зак Тротман.

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«Питтсбург» лишит «мундиров» кубковой путёвки?

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2019, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Кессел (Малкин, Хёрнквист) – 02:22 (5x4), 2:0 – Бьюгстад (Макканн, Шульц) – 38:47 (5x5), 3:0 – Кросби (Гюнцель) – 59:29 (en)

Уже с самого начала для «синих мундиров» подтвердились все худшие опасения. Удаление Скотта Харрингтона за подножку, полученное на третьей минуте, было реализовано за 18 секунд, благодаря взаимопониманию Евгения Малкина и Фила Кессела. Россиянин сделал передачу из-за чужих ворот, а американец нашёл щёлку между штангой и щитком Йоонаса Корписало. Для Кессела этот гол стал первым с 30 января — он не забивал 16 встреч подряд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

В концовке второго периода Ник Бьюгстад вторично пробил финского стража ворот «Коламбуса», и можно только догадываться, какие тирады выдавал на скамейке запасных Торторелла, глядя на игру своих подопечных.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».

«Мундиры» пытались оказывать давление на ворота Мэтта Мюррея, но получалось это плохо. Больше остальных старался Артемий Панарин, которого некоторые болельщики поспешили обвинить в том, что он боится бросать. К моменту, когда в третьем периоде «Коламбус» получил право на большинство после удаления Патрика Хёрнквиста, на счету Панарина было 10 попыток бросить, но только 4 выстрела достигли створа ворот. Закончилось всё голом Кросби в пустую сетку «Блю Джекетс», и это поражение чувствительно ударило по надеждам парней из Огайо на попадание в плей-офф.

Голевые моменты в матче: «Питтсбург» — 19, «Коламбус» — 13.

Моменты с высокой степенью опасности: «Питтсбург» — 14, «Коламбус» — 5.

«Коламбус» проиграл «Питтсбургу» все 3 матча в регулярном чемпионате-2018/19 с разницей шайб 4 — 12.

Начиная с сезона-2016/17 у «Блю Джекетс» 8 поражений от «Пингвинз» подряд (0-5-3).

Последний гол «синих мундиров» был зафиксирован на 52-й секунде предыдущего матча с «Нью-Джерси Дэвилз», его автором стал нападающий Кэм Аткинсон. Таким образом, с учётом овертайма матча против «дьяволов», безголевая серия «Коламбуса» составила 124 минуты и 8 секунд.

«Шансы есть. Просто мы должны бороться за каждый дюйм, чтобы реализовать их», — мрачно прокомментировал игру капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо.

«Соперник заблокировал 24 броска. У нас было 59 попыток бросить, мы сделали много хороших вещей. Но… мы всё ещё не можем забить гол», — сказал Торторелла. В конце января он пригласил в тренерский штаб в качестве консультанта своего бывшего подопечного Мартена Сан-Луи. В его задачи стала разработка новой стратегии игры в большинстве, а также работа с игроками один на один, но подобная экспертная помощь пока не даёт эффекта.

Над Огайо тучи ходят хмуро

Нынешняя весна — непростая для «Коламбуса». Она очень важна для дальнейшей судьбы клуба, у которого постепенно накаляются отношения со своей болельщицкой базой. Вернее, между «Блю Джекетс» и болельщиками нет конфликтов, но 20 лет без победы даже в одной серии плей-офф — это слишком утомительно, и «мундиры» стоят на пороге того, чтобы столкнуться с массовым безразличием к своим результатам. А о том, что бывает после потери интереса со стороны болельщиков, могут хорошо рассказать бывшие боссы «Атланты Трэшерз», которая появилась в НХЛ в одно время с «Коламбусом».

Битва за «уайлд кард», Восток:

1. «Каролина» — 79 очков, 16 матчей осталось.
2. «Монреаль» — 79 очков, 14 матчей осталось.
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3. «Коламбус» — 77 очков, 15 матчей осталось.
4. «Филадельфия» — 72 очка, 15 матчей осталось.

Чтобы считать свои шансы на попадание в плей-офф реальными, «мундирам» необходимо выигрывать 10 из 15 оставшихся матчей. 6 поражений в 10 последних играх — это слишком много для команды, которую называли победителем дедлайна. «Каролина», не провернувшая подобных крупных сделок, прошла предыдущий месяц с девятью победами в активе, ещё один конкурент «Монреаль» набрал 50% очков. В ночь с субботы на воскресенье «Коламбус» ждёт ещё одно трудное свидание с «Питтсбургом», а на следующей неделе у «мундиров» два случая матчей «бэк-ту-бэк»: «Айлендерс» в гостях и «Бостон» дома, а затем дома «Каролина» и «Бостон» в гостях.

Если в субботу «Питтсбург» снова одержит верх, то это будет девятая подряд победа «пингвинов» над «Коламбусом». Последний раз «мундиры» обыгрывали пенсильванцев 17 февраля 2017 года.

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