Ведущий NBC назвал Бобровского Серджио и был высмеян коллегами из TSN

Ведущий NBC назвал голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского Серджио и был высмеян коллегами из TSN.

«Йоонас Корписало вместо Серджио Бобровского», — сказал ведущий NBC.

«Именно так. Адьос, Серджио Бобровский. Это означает, что «вы не в деле». По крайней мере так говорит гугл транслейт. Несмотря на это и несмотря на то, что это был матч внутри дивизиона, важный с точки зрения положения в турнирной таблице, Серджио сказали пойти отдохнуть», — ответил ему коллега из TSN.

Видео также можно посмотреть в «Твиттере».

Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Первый и единственный в истории российский игрок, получивший эту награду.