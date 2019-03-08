Ведущий NBC назвал Бобровского Серджио и был высмеян коллегами из TSN

Ведущий NBC назвал голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского Серджио и был высмеян коллегами из TSN.
«Йоонас Корписало вместо Серджио Бобровского», — сказал ведущий NBC.
«Именно так. Адьос, Серджио Бобровский. Это означает, что «вы не в деле». По крайней мере так говорит гугл транслейт. Несмотря на это и несмотря на то, что это был матч внутри дивизиона, важный с точки зрения положения в турнирной таблице, Серджио сказали пойти отдохнуть», — ответил ему коллега из TSN.
Видео также можно посмотреть в «Твиттере».
Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Первый и единственный в истории российский игрок, получивший эту награду.
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