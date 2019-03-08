Торторелла: у «Коламбуса» есть проблемы в атаке, но я верю, что мы их решим

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением о проблемах команды в атаке. Безголевая серия «мундиров» после матча с «Питтсбург Пингвинз» (0:3) составила 124 минуты 8 секунд. Последний гол команды был зафиксирован на 52-й секунде предыдущего матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:1 Б), его автором стал нападающий Кэм Аткинсон.



«В последнем матче кое-что у нас получалось вполне неплохо. Пока есть проблемы в атаке, но я верю, что нам удастся их решить. «Питтсбург» блокировал 24 броска. Это говорит об активности «Коламбуса». Жаль, что нам не удалось подкрепить её голом», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.



«Коламбус» потерпел третье поражение в четырёх матчах и с 77 очками остался на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.