Результаты игрового дня плей-офф МХЛ

10 марта состоялись вторые матчи первого раунда плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.



Уфимский «Толпар» с минимальным счётом одолел нижнекамский «Реактор» (1:0), общий счёт в серии стал 1-1.

«Стальные Лисы» из Магнитогорска проиграли второй матч серии с «Омскими Ястребами» со счётом 5:6, команда из Омска ведёт со счётом 2-0.

Екатеринбургский «Авто» уверенно обыграл «Снежных Барсов» из Астаны, матч закончился со счётом 5:1 (2-0).

«Мамонты Югры» одолели челябинских «Белых Медведей» (2:1), счёт в серии стал 2-0.

«СКА-1946» с трудом одолел «СКА-Варягов» (4:3) и сравнял счёт в противостоянии (1-1).

«Красная Армия» переиграла «Алмаз» (3:0), счёт в серии стал 2-0.

«Локо» уверенно взял верх над «Русскими Витязями» (4:0) и ведёт в серии (2-0).

«Динамо» СПб одолело «Спартак» (3:1, 2-0 в противостоянии).