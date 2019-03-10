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«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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Результаты игрового дня плей-офф МХЛ

Результаты игрового дня плей-офф МХЛ
Хоккей / МХЛ

10 марта состоялись вторые матчи первого раунда плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.

Уфимский «Толпар» с минимальным счётом одолел нижнекамский «Реактор» (1:0), общий счёт в серии стал 1-1.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
10 марта 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Толпар
Уфа
1 : 0
1:0, 0:0, 0:0
Реактор
Нижнекамск
1:0 – Пачин (Летов, Амиров) – 13:06 (5x4)

«Стальные Лисы» из Магнитогорска проиграли второй матч серии с «Омскими Ястребами» со счётом 5:6, команда из Омска ведёт со счётом 2-0.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
10 марта 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
5 : 6
2:1, 1:2, 2:3
Омские Ястребы
Омская область
1:0 – Бабинцев (Спиридонов) – 06:15 (5x5), 1:1 – Грицюк (Чинахов, Дмитричев) – 11:13 (5x5), 2:1 – Дубин (Рожков) – 15:55 (5x5), 2:2 – Грицюк – 20:37 (5x5), 2:3 – Асташевский (Мельников, Щёкин) – 26:27 (5x4), 3:3 – Пятин (Рожков, Николаев) – 28:43 (5x5), 4:3 – Олейников (Абдуллин) – 42:41 (5x5), 5:3 – Спиридонов (Шешин, Дорофеев) – 43:43 (5x5), 5:4 – Грицюк (Спиценко, Елизаров) – 54:17 (5x4), 5:5 – Зубов – 55:28 (5x5), 5:6 – Яремчук – 57:05 (5x4)

Екатеринбургский «Авто» уверенно обыграл «Снежных Барсов» из Астаны, матч закончился со счётом 5:1 (2-0).

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
10 марта 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Авто
Екатеринбург
5 : 1
1:0, 1:0, 3:1
Снежные Барсы
Астана
1:0 – Седов (Белоцкий) – 14:30 (5x5), 2:0 – Воронков (Дербенёв) – 20:28 (5x5), 2:1 – Данияр – 43:36 (5x4), 3:1 – Рассейкин (Севостьянов, Тютяев) – 48:18 (5x4), 4:1 – Еркин (Рассейкин, Тютяев) – 49:55 (5x5), 5:1 – Переляев (Дербенёв, Воронков) – 55:56 (5x3)

«Мамонты Югры» одолели челябинских «Белых Медведей» (2:1), счёт в серии стал 2-0.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
10 марта 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
2 : 1
2:0, 0:0, 0:1
Белые Медведи
Челябинск
1:0 – Кожевников (Латышевич, Катин) – 04:12 (5x5), 2:0 – Латышевич (Беляев, Чусовитин) – 05:52 (5x5), 2:1 – Аксёнов (Несветаев, Нероев) – 51:42 (5x5)

«СКА-1946» с трудом одолел «СКА-Варягов» (4:3) и сравнял счёт в противостоянии (1-1).

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
10 марта 2019, воскресенье. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
4 : 3
0:2, 1:1, 3:0
СКА-Варяги
Ленинградская область
0:1 – Грязнов (Кузнецов) – 07:49 (5x5), 0:2 – Гордин (Алексеев) – 12:07 (5x5), 0:3 – Алексеев (Басистый) – 21:20 (5x4), 1:3 – Цыплаков (Ибрагимов) – 29:14 (5x5), 2:3 – Ожгихин (Галенюк) – 40:18 (5x5), 3:3 – Морозов (Ожгихин) – 45:01 (5x4), 4:3 – Царюк (Шабаров) – 49:10 (5x5)

«Красная Армия» переиграла «Алмаз» (3:0), счёт в серии стал 2-0.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
10 марта 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Красная Армия
Москва
3 : 0
0:0, 0:0, 3:0
Алмаз
Череповец
1:0 – Филин (Аноп) – 41:08 (5x5), 2:0 – Пугачёв (Комаров) – 48:22 (5x4), 3:0 – Хулапов (Долгопятов) – 49:33 (5x5)

«Локо» уверенно взял верх над «Русскими Витязями» (4:0) и ведёт в серии (2-0).

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
10 марта 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Локо
Ярославль
4 : 0
1:0, 1:0, 2:0
Русские Витязи
Чехов
1:0 – Ахунов (Зенчиков) – 01:32 (5x5), 2:0 – Беляев (Николаев) – 35:41 (5x5), 3:0 – Калинин (Зенчиков) – 56:34 (5x5), 4:0 – Червоненко (Малышев) – 59:01 (5x5)

«Динамо» СПб одолело «Спартак» (3:1, 2-0 в противостоянии).

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
10 марта 2019, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
3 : 1
1:0, 1:1, 1:0
МХК Спартак
Москва
1:0 – Жиляков (Хохлов) – 18:25 (5x5), 1:1 – Круженков (Миллер) – 30:40 (5x5), 2:1 – Васильев (Жиляков) – 38:04 (5x4), 3:1 – Назаревич (Анисимов) – 54:02 (5x5)
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