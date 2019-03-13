Путин поздравил мужскую и женскую хоккейные сборные с победой на Универсиаде

Президент России Владимир Путин поздравил мужскую и женскую хоккейные сборные с победой на Универсиаде.

«Дорогие друзья! От души поздравляю вас с большим успехом. В схватке с серьёзным соперником вы продемонстрировали высочайший класс мастерства, характер и волю. Подарили болельщикам яркий, зрелищный финал.

Каждый из вас внёс значимый личный вклад в эту замечательную командную победу. Триумф нашей хоккейной сборной стал достойным завершением XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Желаю вам новых спортивных достижений и удачи", — приводятся слова Путина, обращённые у мужской сборной, на официальном сайте президента России.

«Дорогие друзья! Рад поздравить вас с большим, впечатляющим успехом. Вы достойно отыграли все матчи Универсиады, проявили свои лучшие бойцовские качества и нацеленность на победу. В финале соревнований уверенно одолели сильного соперника.

Преподнесли замечательный подарок российским болельщикам, всем любителям хоккея в нашей стране. Желаю вам новых спортивных достижений и всего самого доброго", — сказал Путин в обращении к женской сборной.