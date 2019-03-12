Вратарь из Америки и «дровосеки» чуть не лишили Россию золота Универсиады

Женская сборная России накануне обыграла Канаду в финале Универсиады, сегодня все ждали медалей высшего достоинства от мужской команды. Россияне становились чемпионами на последних двух Универсиадах, а наш соперник – Словакия – последний раз выигрывала в 2009 году бронзу.

Против кого играет Россия

Словаки, пожалуй, одни из главных открытий турнира. Звездой их команды является Матей Томек – вратарь, выступающий в NCAA. Самые яркие моменты его карьеры – сезон-2014/15, когда его признали вратарём года во второй по силе юниорской лиге США, и выступление за сборную на молодёжном чемпионате мира. Кстати, против России он выходит уже в третий раз, первый был на МЧМ-2017, и Томека должен хорошо помнить Данила Квартальнов, который в том матче (2:0) сделал голевую передачу. В этом сезоне Томек провёл всего пять матчей и не выглядел в них спасителем вселенной, но сполна продемонстрировал свой потенциал в Красноярске. В 2015 году Томек был задрафтован «Филадельфией» в третьем раунде, интересно, в Пенсильвании смотрят Универсиаду?

Фото: eliteprospects.com

В остальном же состав, прямо скажем, слабенький – трое человек выступают в словацкой Экстралиге, подавляющее большинство (14 человек) приехали из второй словацкой лиги, причём трое игроков успели сыграть и в третьей лиге. И Экстралига-то не блещет уровнем, а низшие чемпионаты уж точно не идут ни в какое сравнение с ВХЛ. В хоккеем игроков с низким уровнем технического мастерства принято называть «деревянными» или «дровосеками». Так вот, в составе словаков таких игроков было достаточно. Ещё по одному хоккеисту в этом сезоне играли в КХЛ и молодёжной словацкой лиге, трое – в Европейской студенческой лиге. Словаки на этой Универсиаде берут мастерством вратаря, а полевые игроки – исключительно работоспособностью и чётким выполнением тренерского задания.

В нашей команде сразу шесть игроков из КХЛ, остальные – молодые ребята из ВХЛ, лидеры своих клубов, многие из которых успели засветиться и в главной лиге Европы. С таким составом и явным превосходством наши должны были рвать словаков ещё в первом матче группового раунда, он так встреча показала, что наш соперник – крепкий орешек. Томек едва не украл тот матч и проиграл его лишь в овертайме. Томеку же словаки должны быть благодарны и за выход в финал. Россияне же изначально являлись фаворитами турнира, заняли первое место в группе и без проблем прошли канадцев в полуфинале.

Сборная России по хоккею на пяти последних Универсиадах



2011 – золото. Россия – Беларусь – 1:0.



2013 – бронза. Проиграли в полуфинале Канаде 1:2.



2015 – золото. Россия – Казахстан – 3:1



2017 – золото. Россия – Казахстан – 1:0



2019 – золото. Россия – Словакия – 2:1.

Как пробить Томека?

Словаки действовали предельно просто, не проваливались в обороне и играли очень плотно. К Томеку было просто не подобраться – полевые сразу же набрасывались на наших ребят. В первом периоде россияне создали пару опасных моментов, но чаще бросали мимо. Лучший шанс был у Дениса Орловича-Грудкова – он выкатывался на пятак и в упор расстреливал Томека, но тот успел дотянуться щитком. В полуфинале нападающий оформил дубль и был одним из лучших игроков нашей сборной. Второй период начался с прекрасной комбинации – Шаров отдавал передачу Орловичу-Грудкову на пустой угол, но Томек сделал очередной умопомрачительный сейв, на сей раз клюшкой.

Игровое преимущество против словаков мало что значило, их голкипер не оставлял шанса на лёгкую прогулку. Ко всему прочему, соперник был крайне дисциплинирован и не собирался предоставлять возможность поиграть в большинстве, да и судьи давали играть и решить исход матча в равных составах. Россия давила, страсти закипали всё больше.



Наконец-то Томек показал, что он не инопланетянин, а человек. Защитник Вадим Кудако отдал передачу под чужую синюю линию, и Максим Джиошвили продавил вратаря, забив в домик. К сожалению, словакам потребовалось всего полторы минуты, чтобы ответить собственным голом – быстрая атака три в два, бросок, и Себастьян Шмида подкараулил отскок. Во втором периоде россияне перебросали соперника 19-4, он этого не хватило, чтобы быть уверенным в победе.

Представительство лиг в составе сборной Словакии на Универсиаде

КХЛ – 1

Словацкая экстралига – 3

Вторая словацкая лига –14

Молодёжная лига Словакии (до 20 лет) – 1

NCAA — 1

EUHL (Европейская студенческая лига) — 3



Россию спас игрок «Амура». Наши едва не проиграли словакам на Универсиаде 42-11 по броскам, 0:1 за пять минут до конца, но есть первая победа.

20 минут на подвиг

Дежавю – опять третий период, опять словаки, опять в матче ничего не ясно. Единственное отличие – в первом матче группового раунда нашим ребятам надо было отыгрываться с 0:1, сейчас же счёт был равным. Россияне вышла разрывать соперника, и это сразу принесло результата. Снова Томек пропустил между ног – Колготин проехался за воротами и с неудобной послал шайбу в сетку.



Теперь главное было – не пропустить, а, как известно, лучшая оборона – это атака. Словаки только и успевали отбиваться, практически не помышляя о том, чтобы заехать к нам в зону. Только Томек отказывался пропускать. Снова с валидолом, но Россия сделала золотой дубль – мужчины вслед за девушками стали чемпионами. И пусть североамериканцам этот турнир мало интересен, наши чемпионы надолго запомнят этот турнир. Финальная сирена, и по стадиону понеслось – «Молодцы, молодцы!».