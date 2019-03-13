И. Воробьёв: готовились, что «Локомотив» будет активно играть, что и получилось

Главный тренер СКА Илья Воробьёв поделился мнением о победе со счётом 1:0 в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Локомотивом».

«Хорошая, плотная игра, с множеством борьбы. Готовились, что «Локомотив» будет активно играть, что и получилось. Потом игра шла до гола, мы забили», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, при этом СКА перебросал соперника со счётом 14-9. Второй игровой отрезок также оказался безголевым, а голкипер «армейцев» Магнус Хелльберг отразил 19 бросков. Хозяева вышли вперёд на 7-й минуте третьего периода благодаря Давиду Рундбладу, реализовавшему численный перевес после удаления Максима Осипова.