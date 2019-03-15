Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня. Российские хоккеисты не были отмечены лигой.

Главной звездой дня стал форвард «Аризоны Койотс» Винсент Хиностроза, оформивший хет-трик в матче с «Анахайм Дакс» (6:1). Американский нападающий впервые за карьеру в НХЛ забросил три шайбы в одной игре.

Второй звездой назван голкипер «Оттавы Сенаторз» Андерс Нильссон, отыгравший на ноль в матче с «Сент-Луис Блюз» (2:0). Шведский вратарь отразил 35 бросков и впервые в сезоне сделал шат-аут.

Замкнул тройку лучших форвард «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли. Канадский форвард оформил дубль и выполнил результативную передачу в игре с «Филадельфией Флайерз» (5:2).