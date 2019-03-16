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Дубински: оставьте Бобровского в покое, дайте ему делать своё дело

Дубински: оставьте Бобровского в покое, дайте ему делать своё дело
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Брэндон Дубински оценил вклад вратаря Сергея Бобровского в победу над «Каролиной Харрикейнз» (3:0).

«Отличный матч для Сергея. Мы стараемся не так много общаться с Бобом, не отвлекать его. Нужно просто оставить его в покое, тем более когда речь идёт о такой важной концовке сезона. Надо оставить его в покое и дать возможность делать своё дело. Он спас нас. Мы хорошо сыграли первый период, а потом встали и не смогли вернуться на прежние рельсы. Нужно было быть готовыми к тому, что соперник начнёт прибавлять, а мы с этим не справились», — приводит слова Дубински The Athletic.

В матче с «ураганами» Бобровский отразил 46 бросков и в шестой раз за сезон отыграл на ноль.

Сергей Бобровский — главная звезда дня в НХЛ
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