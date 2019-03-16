Бек: «Авангард» играл не так, как хотелось бы. Победа была нужна «Барысу»

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек поделился впечатлениями от второго матча серии плей-офф второго раунда с «Барысом» (2:4). Счёт в серии стал 1-1. Следующие два матча противостояния пройдут в Балашихе.

«Мы знали, что они выйдут заряженными. Так и произошло. Мы слишком часто давали им возможность перевести игру из обороны в атаку. Мы играли не совсем так, как хотелось бы. Но нужно отдать должное противнику. Им нужна была победа, и они сумели её одержать. В следующем матче нам нужно действовать намного лучше.

Мы две скоростные команды. Чаша весов может склониться в любую сторону. В одних моментах мы имели преимущество, в других – они. Ключевой момент? Попытка добивания, когда счёт мог стать 3:0. После этого мы забросили в большинстве, и наше отставание стало минимальным: счёт на табло был 2:1, мы поймали волну, но последовало удаление, которое противник очень быстро реализовал. Мы не должны были этого допустить.

Нам нужно было забивать. Необходимо было что-то делать. Если я хоть чем-то могу помочь команде улучшить счет, я должен это делать», — цитирует Бека официальный сайт «Авангарда».