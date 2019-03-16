Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хартли: три периода игры с «Барысом» — будто три разных матча

Хартли: три периода игры с «Барысом» — будто три разных матча
Хоккей / КХЛ

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли поделился впечатлениями от второго матча серии плей-офф второго раунда с астанинским «Барысом» (2:4). Счёт в серии стал равным (1-1). следующие два матча противостояния пройдут в Балашихе.

«Три периода как будто три разные игры. В первом периоде мы имели преимущество, могли забивать, но это не получилось. Во втором периоде соперник реализовал свои шансы, повёл в счёте 2:0. После этого в третьем периоде мы пытались догнать, пытались создавать моменты, забивать. Но соперник опять же реализовал свой шанс. Поэтому и такой результат», — приводит слова Хартли официальный сайт клуба из Астаны.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент