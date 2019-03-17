Барков: в последних матчах у Дадонова шайба не шла в ворота, всё изменилось

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3) прокомментировал игру российского форварда Евгения Дадонова. Он провёл на льду 20 минут 3 секунды, оформил дубль и сделал результативную передачу, закончив матч с показателем полезности «+2».

Статистика Евгения Дадонова в регулярке-2018/19

«Дэдди — прекрасный игрок. В последних матчах у него шайба не шла в ворота, но сегодня всё изменилось», — цитирует Баркова официальный сайт НХЛ.

Капитан «Пантерз» отметился тремя результативными передачами. 2 (1+1) очка — в активе Джонатана Юбердо. Голкипер хозяев Сэм Монтембо отразил 24 броска из 27.



Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук участия в матче не принимал.