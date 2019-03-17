Евгений Дадонов признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала троих лучших игроков прошедшего дня.

Первой звездой дня стал голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, отыгравший на ноль в матче с «Монреаль Канадиенс» (2:0). Канадец отразил 48 бросков, что стало повторением клубного рекорда по количеству сейвов в сухом матче.

Второй звездой стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн, оформивший хет-трик в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3).

Замкнул тройку лучших форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов. Российский нападающий оформил дубль и сделал результативную передачу в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3). Воспитанник челябинского хоккея в четвёртый раз в этом сезоне набрал три очка в одной игре.