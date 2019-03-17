Квартальнов: надеюсь, что Контиола сыграет в серии со СКА

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов после третьего матча (3:1) серии второго раунда плей-офф КХЛ со СКА (1-2) прокомментировал действия форварда Григория Денисенко и выразил надежду, что нападающий Петри Контиола сыграет в серии с питерцами.



«Денисенко молодой мальчишка ещё, допустил ошибку, которая привела к голу. Мы предупреждали именно о таких вещах в нашей зоне. Не быть такими расслабленными. Потом был такой же момент — Илья Коновалов вытащил. СКА — команда хорошая, она эти вещи здорово читает. Здесь надо очень хладнокровно и быстро распорядиться шайбой.



Что касается Контиолы, то я надеюсь, что Петри будет играть в серии со СКА», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «железнодорожников».

СКА напрягся. Такой «Локомотив» может превзойти результат «Спартака» Ярославцы впервые в этой серии не пропустили в меньшинстве и одержали первую за три года домашнюю победу над петербуржцами.