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Квартальнов: надеюсь, что Контиола сыграет в серии со СКА

Квартальнов: надеюсь, что Контиола сыграет в серии со СКА
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов после третьего матча (3:1) серии второго раунда плей-офф КХЛ со СКА (1-2) прокомментировал действия форварда Григория Денисенко и выразил надежду, что нападающий Петри Контиола сыграет в серии с питерцами.

«Денисенко молодой мальчишка ещё, допустил ошибку, которая привела к голу. Мы предупреждали именно о таких вещах в нашей зоне. Не быть такими расслабленными. Потом был такой же момент — Илья Коновалов вытащил. СКА — команда хорошая, она эти вещи здорово читает. Здесь надо очень хладнокровно и быстро распорядиться шайбой.

Что касается Контиолы, то я надеюсь, что Петри будет играть в серии со СКА», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «железнодорожников».

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Ярославцы впервые в этой серии не пропустили в меньшинстве и одержали первую за три года домашнюю победу над петербуржцами.
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