СКА напрягся. Такой «Локомотив» может превзойти результат «Спартака»

Ярославцы впервые в этой серии не пропустили в меньшинстве и одержали первую за три года домашнюю победу над петербуржцами.

Салак – вне заявки

СКА уверенно выиграл второй матч серии и повёл 2-0. Александр Салак, который до этого показывал отличную статистику, пропустил четыре шайбы после 16 бросков и был заменён, а в первом матче в Ярославле впервые в этом плей-офф даже не попал в заявку. Место в воротах «Локомотива» занял Илья Коновалов, а его сменщиком был заявлен Даниил Исаев. Дмитрий Квартальнов опять перетряхнул состав, оставив неприкосновенной только четвёртую тройку – к ней по второй игре не было никаких вопросов. Брэндон Козун пропустит этот и следующий матч из-за дисквалификации, вне заявки остался Аверин, появились Юртайкин и Мисюль.

У СКА вернулся Андрей Кузьменко. Вместе с Прохоркиным они не набрали ни одного очка в плей-офф и пропускали предыдущую встречу по решению тренера, как и Патрик Херсли. А Алексей Бывальцев забил в первом же матче в этом Кубке Гагарина и сохранил своё место в центре второго звена.

«Локомотив» впервые в сезоне забивает СКА дома

Уже на второй минуте хозяева прозевали передачу на Максима Карпова, который с двумя защитниками на плечах прорвался к воротам Коновалова, да и вообще по первым минутам СКА двигался лучше и создавал больше остроты. «Локомотив» же постепенно вошёл в игру, чему способствовало как раз четвёртое звено. Оно же и открыло счёт. Максим Осипов начал атаку из своей зоны, пошёл на пятачок, не получив никакого сопротивления, и завершил комбинацию точным броском в ближний угол. Неважно сыграл в этом моменте Якупов, засмотревшийся на Коваленко и проспавший подключение защитника. Этот гол стал для ярославцев первым в сезоне в играх со СКА на домашней площадке.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Первая тройка хозяев тут же поддержала атакующий порыв, отличный момент был у Юртайкина, который долго кружил по чужой зоне, выкатился на ворота Хелльберга, но не смог его переиграть. СКА мог достать своё убойное оружие и сравнять счёт, получив большинство, но гонял шайбу по периметру, а самый опасный момент за две минуты создали хозяева. Хафизулин потерял равновесие и упал на синей линии, и Локтионов убежал «один в ноль», но в последний момент потерял шайбу.

«Локомотив» предстал уверенной в себе командой, которая не дрогнула после двух поражений. Это демонстрировала и игра на точке – Коротков, Апальков и Красковский выиграли на троих 12 из 17 вбрасываний. «Железнодорожники» добавили в агрессии, с лёгкостью оттесняли соперника от шайбы и владели инициативой.

СКА, казалось, спешил отыграться, и от этого делал ошибки – грешил неточными передачами, залезал в офсайд. Впрочем, моментов всё равно было достаточно, но оба вратаря раз за разом спасали свои команды.

Вынос тела. СКА растоптал «Локомотив», проиграв только в драке Серьёзно подвёл ярославцев канадский нападающий Брэндон Козун, схлопотавший удаление до конца матча.

В какой-то момент обе команды скатились на крайне примитивную игру – зашли в зону, бросили, поборолись за шайбу, поменялись. Как только в атаке появилась мысль, пришла и следующая шайба. Ильенко красиво объехал Каблукова в средней зоне, отпасовал Коршкову, а тот создал момент для Иванова. Опять ошиблись игроки СКА – оба защитника и Дацюк втроём оказались за лицевой линией, оставив пятачок совершенно неприкрытым.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Квартальнов разгадал большинство СКА

Возможно, забросив шайбу на исходе второго периода, «Локомотив» слишком рано уверовал в победу и вышёл на третий отрезок не собранным. СКА вылетел на третий период предельно мотивированным и сразу же организовал гол. Получив порцию холодного душа, «Локомотив» ожил. Локтионов здорово поборолся у борта с Рундбладом, отобрал у него шайбу и создал опасный момент. СКА надо было сравнивать счёт, «Локомотиву» тоже не было смысла отсиживаться в обороне при таком скользком счёте, и игра пошла обоюдоострая.

«Локомотив» за два периода получил лишь две минуты штрафа, а в равных составах был ничуть не хуже СКА и заслуженно вёл в счёте. В третьем периоде удаление получил Александр Кутузов, но вновь ярославцы уверенно справились в меньшинстве. Кажется, Квартальнов нашёл пути перекрыть большинство соперника, плюс сыграл фактор Коновалова – именно он одержал единственную победу «Локомотива» над петербуржцами в этом сезоне. Добил СКА Осипов, оформивший свой первый дубль в карьере. Кажется, сегодня для «Локомотива» сложились все звёзды.

«Предсказамус» и второй раунд плей-офф КХЛ. Многие не верят в СКА, как так? Прогнозы на серии ЦСКА – «Динамо» (Москва) и СКА – «Локомотив».

Последний раз «Локомотив» побеждал СКА на своей площадке в сезоне-2015/16, и тоже в плей-офф. Тогда СКА занял шестое место в регулярном чемпионате и проиграл первый матч первого раунда в овертайме. С тех пор «армейцы» выиграли в Ярославле 10 матчей, половина из которых пришлась на плей-офф. Дисциплина, предельная концентрация и надёжное меньшинство – вот составляющие успеха «Локомотива» сегодня. А СКА стоит не зевать и в следующей встрече показать более яркую игру, чтобы преимущество в серии не уплыло из рук. При такой игре «Локомотив» вполне может превзойти результат «Спартака» и выиграть у СКА больше двух матчей в серии.