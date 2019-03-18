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«Калгари» — первая команда Западной конференции, обеспечившая место в плей-офф

«Калгари» — первая команда Западной конференции, обеспечившая место в плей-офф
Хоккей / НХЛ

«Калгари Флэймз» стал первым клубом Западной конференции, обеспечившим место в плей-офф. Это стало известно после того, как «Миннесота Уайлд» в овертайме уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3. «Огоньки» стали недосягаемыми для «дикарей», занимающих девятую позицию. «Миннесота» не обойдёт «Калгари», даже если «Флэймз» проиграют во всех оставшихся матчах.

«Калгари» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 95 очков в 72 матчах. «Огоньки» на один балл опережают «Сан-Хосе Шаркс». «Флэймз» осталось провести ещё 10 встреч в регулярном чемпионате.

В то же время «Калгари» набрал на 19 очков меньше, чем «Тампа-Бэй Лайтнинг» — лидер турнирной таблицы Восточной конференции и всей лиги.

«Филадельфия» в овертайме обыграла «Питтсбург», «Айлендерс» — «Миннесоту»
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