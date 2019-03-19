Стали известны составы ярославского «Локомотива» и петербургского СКА (1-2) на четвёртый матч серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, информируют команды в «Твиттере». В состав СКА впервые в плей-офф попали Евгений Кетов и Алексей Кручинин, «Локомотив» сыграет в шесть защитников, в его состав не попали Якуб Накладал и Григорий Денисенко.
Встреча состоится сегодня, 19 марта, начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Локомотив»:
Коновалов (Салак);
Рафиков — Осипов, Юртайкин — Коротков — Санников;
Кутузов — Елесин, Ильенко — Апальков — Локтионов;
Черепанов — Мисюль, Картаев — Красковский — Коршков;
Аверин, Каюмов — Иванов — Коваленко, Беляев.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Дацюк — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кручинин — Бывальцев — Кетов;
Токранов — Рукавишников, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Зуб, Тихонов — Мальцев — Каблуков, Морозов.
«Локомотив» — СКА: в состав «армейцев» вернулись Кетов и Кручинин