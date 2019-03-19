«Локомотив» — СКА: в состав «армейцев» вернулись Кетов и Кручинин

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и петербургского СКА (1-2) на четвёртый матч серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, информируют команды в «Твиттере». В состав СКА впервые в плей-офф попали Евгений Кетов и Алексей Кручинин, «Локомотив» сыграет в шесть защитников, в его состав не попали Якуб Накладал и Григорий Денисенко.



Встреча состоится сегодня, 19 марта, начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



«Локомотив»:



Коновалов (Салак);

Рафиков — Осипов, Юртайкин — Коротков — Санников;

Кутузов — Елесин, Ильенко — Апальков — Локтионов;

Черепанов — Мисюль, Картаев — Красковский — Коршков;

Аверин, Каюмов — Иванов — Коваленко, Беляев.



СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков — Рундблад, Гусев — Дацюк — Плотников;

Хафизуллин — Белов, Кручинин — Бывальцев — Кетов;

Токранов — Рукавишников, Якупов — Коскиранта — Карпов;

Зуб, Тихонов — Мальцев — Каблуков, Морозов.