Капанен: у «Торонто» непростой период, мы неправильно играем в обороне

Нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Каспери Капанен поделился ожиданиями от своего выхода на лёд впервые после травмы. Форвард не принимал участия в матчах с 3 марта, когда получил сотрясение мозга.



«У команды возникли некоторые сложности. За этим очень тяжело наблюдать со стороны, когда не играешь. Хочется быть на льду, биться вместе с ребятами. У „Торонто“ сейчас непростой период. Но началась новая неделя, нам предстоит провести три матча и надо исправить ситуацию, снова набрать ход.



Мы пропускаем очень много, а значит неправильно играем в обороне. Нам надо поработать над этим компонентом», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19



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