Проворов: моя задача — становиться лучше с каждым днём

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов поделился мнением о своей игре в нынешнем сезоне.



«Моя задача — становиться лучше с каждым днём, с каждой новой тренировкой. Это именно то, что со мной происходило до этого дня. Я однозначно более сильный игрок, чем был тогда, когда только пришёл в лигу. И буду становиться лучше.



Для того чтобы прибавлять, не существует лимитов. В плане саморазвития неважно, сколько тебе лет. Даже такие игроки, как Павел Дацюк или Сидни Кросби, продолжают учиться и всегда найдут возможность выучить что-то новое. Я тоже стараюсь это делать», — приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 22-летний Проворов провёл 73 матча. На его счету 7 заброшенных шайб и 18 голевых передач.