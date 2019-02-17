Кто из россиян в НХЛ может остаться без плей-офф? Придётся ехать на ЧМ

Регулярный чемпионат НХЛ близится к своему завершению. И хотя борьба за попадание в кубковую зону находится в самом разгаре, и возможны самые разные сценарии, уже сейчас можно очертить круг хоккеистов, которые вряд ли будут участвовать в розыгрыше Кубка Стэнли. А значит, российские легионеры этих клубов могут считаться кандидатами в сборную на предстоящий чемпионат мира.

н. Евгений Дадонов («Флорида»)

56 матчей, 43 (20+23) очка, «-11».



Персонально для Дадонова сезон получился достаточно удачным. Евгений, скорее всего, не побьёт личный рекорд результативности (65 очков в прошлом сезоне), но место в топ-6 нападающих и перспективная тройка с Майком Хоффманом и Винсентом Трочеком — это очень серьёзно. «Флорида», судя по готовящимся крупным покупкам, в ближайшем будущем хочет стать одним из клубов-контендеров, поэтому Евгений находится в неплохом статусе. В последних матчах наставник «пантер» вернул Дадонова в звено к Александру Баркову и Фрэнку Ватрано, что должно увеличить присутствие россиянина на льду и улучшить результативность.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

н. Андрей Свечников («Каролина»)

57 матчей, 26 (14+12) очков, «-12».



Возможно, от молодого барнаульца ждали слишком многого — очень уж обильно прочили 18-летнему парню звёздное будущее. Свечников не провалился, но и не продемонстрировал феерию, идя по скромному графику около 0,5 очка за матч. Свечников выходит на лёд в третьей тройке с Джорданом Мартинуком и Броком Макгинном, а в большинстве за ним зарезервировано место во второй спецбригаде. Если адаптация к взрослому хоккею не затянется, Свечников скоро будет забивать по 30 голов за сезон — главное не дёргать парня и проявлять доверие.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

н. Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»)

47 матчей, 26 (11+15) очков, «-17».



Про приключения Кови в нынешнем сезоне наслышаны все, поэтому лишний раз нет смысла останавливаться на Илье подробно. Сезон для Ковальчука получился странным и совсем не таким, как предполагали. Неожиданная ссылка в четвёртое звено, конфликт с тренером, ужасный «плюс-минус» и как финал — слухи о возможном обмене всего через год после подписания контракта с «Кингз». Не исключено, что лимит приключений в Северной Америке Илья ещё не исчерпал.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

н. Артём Анисимов («Чикаго»)

54 матча, 26 (9+17) очков, 2-4».



Анисимов, оставшись без Панарина, как-то совсем скис. Уже никто не вспоминает, что именно он «центрил» звено с двумя кудрявыми фланговыми бомбардирами Панариным и Кейном, а его личная статистика никогда не была особо яркой. Единственное, что радует — слухи об обмене Артёма прекратились, а приличный 4,5-миллионный контракт будет действовать ещё два сезона.

н. Николай Голдобин («Ванкувер»)

51 матч, 25 (6+19) очков, «-4».



Голди, как зовут его североамериканские болельщики, пришёлся в «Ванкувере» ко двору после неудачных попыток закрепиться в составе «Сан-Хосе». Нынешний сезон, по сути, стал первым в карьере 23-летнего москвича, когда его можно считать полноценным игроком НХЛ. Если учесть, что во многих матчах игровое время Николая ограничивается 9-11 минутами, то он очень неплохо смотрится в составе не хватающего звёзд с неба «Ванкувера». Кстати, «Кэнакс» вполне по силам и зацепиться за место в плей-офф, а сам Голдобин вправе рассчитывать на нормальный контракт, так как его соглашение новичка истекает после окончания сезона.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

н. Павел Бучневич («Рейнджерс»)

39 матчей, 19 (10+9) очков, «-5».



Бучневич попал в опалу к главному тренеру «Рейнджерс» Дэвиду Куинну. Неоднократно наставник команды обвинял россиянина в некоторой лени и отсутствии желания отрабатывать в обороне. На несколько матчей Павел даже угодил в запас, а потом вышел оттуда игроком четвёртого звена, хотя раньше играл вместе с лидером Микой Зибанеджадом. Контракта на следующий год у Павла нет, и при такой репутации получить достойный договор будет очень непросто.



«Бучневич продолжит играть в четвёртом звене. Да, я не уверен, что в этой тройке он сможет реализовать весь свой потенциал, но меня полностью устраивают остальные звенья команды», — заявил недавно Куинн, но после этих речей игровое время россиянина постепенно стало увеличиваться.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

з. Иван Проворов («Филадельфия»)

57 матчей, 19 (5+14) очков, «-14».



Давайте оставим все разговоры о том, что Иван сильно сдал, если сравнивать с предыдущим сезоном новичка. Да, сейчас его статистика далека от прошлогодних показателей (17 голов и 24 передачи), но такой волшебный чемпионат для молодого игрока бывает только раз. Куда важнее способность Проворова играть по 30 минут за матч, выдерживая сумасшедшие нагрузки в весьма специфической команде. «Филадельфия» за последнее время поменяла и тренера, и генменеджера, а недавний спурт позволил «лётчикам» не потерять окончательные надежды на плей-офф. Что же до Проворова, то он в полном порядке, кто бы что ни говорил.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

н. Владислав Наместников («Рейнджерс»)

52 матча, 16 (4+12) очков, «-13».



Если в «Тампе» Наместников хотя бы иногда «зажигал», подхватывая огонь от Кучерова и Стэмкоса, в то в стане «синерубашечников» эти вспышки совсем исчезли. Да, Владислав — универсальный, работящий форвард, не хватающий звёзд с неба, но 4-миллионный контракт обязывает иметь более качественную статистику. Провалов у Наместников замечено не было, достижений тоже — всё как всегда.



з. Никита Задоров («Колорадо»)

46 матчей, 8 (5+3) очков, «+9».



Главный талант Задорова — это силовые приёмы, а по этому показателю из всех россиян, играющих в НХЛ, Никита уступает лишь Овечкину, да и то чуть-чуть. Набранные очки для Задорова не главное, хотя до своего прошлогоднего результата в 20 очков он вряд ли доберётся. Места во второй паре обороны у него пока никто не отнимает, хотя в контрактный год можно было бы сыграть и более заметно.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

з. Богдан Киселевич («Флорида»)

32 матча, 8 (0+8) очков, «-3».



Киселевич не стал однозначным игроком основного состава «Пантерз», но и не застрял в фарм-клубе. В середине января он в матче с «Питтсбургом» отыграл 20 минут, что стало личным рекордом, и тогда этот показатель многие расценили как предпродажную подготовку Богдана. Пока что обмена не состоялось, но слухи о подобном развитии событий периодически появляются.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

н. Валерий Ничушкин («Даллас»)

41 матч, 7 (0+7) очков, «-5».



О бедах Валерия мы писали уже много. Нынешний сезон получился в его карьере одним из худших, и чем дальше длятся неудачи, тем меньше у Ничушкина уверенности. Увы, но терпение руководства «Далласа» может кончиться раньше, чем чёрная полоса челябинца.



з. Егор Яковлев («Нью-Джерси»)

14 матчей, 5 (2+3) очков, «-5».



Яковлева постоянно гоняли из фарм-клуба и обратно, но 27-летний магнитогорец не сдался. В последних матчах он играет по 14-16 минут, и хотя набранных очков в его послужном списке почти нет, важно другое: Егор имеет возможность добиться нового контракта в НХЛ.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

н. Владислав Каменев («Колорадо»)

23 матча, 5 (2+3) очков, «-2»



Для Каменева было важно вернуть уверенность в своих силах после тяжелейшей травмы руки. Игровое время Влада не превышает 10 минут, поэтому о какой-либо статистике говорить смысла не имеет. Каменев не играет с 8 декабря из-за очередной травмы, а если учесть, что летом у него заканчивается контракт с «Эвеланш», ситуация выглядит не самой радостной.

з. Илья Любушкин («Аризона»)

33 матча, 4 (0+4) очка, «-12».



Любушкин попробовал, и у него получилось. Да, он сыграл не весь сезон за «койотов», но постоянно прогрессирует и имеет хорошие шансы со временем вырасти в твёрдого игрока основы.



«Он проделывает отличную работу. Когда Илья приехал сюда, то столкнулся с тем, что хоккей в НХЛ отличается от того, что было у него до сих пор. Он не знал моей системы, к ней пришлось привыкать. Но вижу очень серьёзный прогресс — и в понимании этой системы, и собственно в игре. Любушкин добавляет в наш хоккей то, чего у нас нет, — он габаритный защитник, который способен провести хит в углу площадки и разбить соперникам позиционную атаку, раздавить комбинацию. Это он умеет», — сказал главный тренер «Аризоны» Рик Токкет, который знает толк в силовой игре.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

з. Дмитрий Куликов («Виннипег»)

33 матча, 4 (0+4) очка, «+2».



Когда-то Куликов считался перспективным защитником в стане «Флориды Пантерз», но путешествие по маршруту «Баффало» — «Виннипег» сделало из него серого и заурядного игрока обороны с огромным контрактом. Дмитрий зарабатывает $ 4,3 млн в сезон, имеет запрет на обмен, но очень часто лечит травмы и сидит в запасе.