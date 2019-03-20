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Макдэвид — лучший форвард по версии Ассоциации игроков НХЛ, Кучеров — 4-й

Макдэвид — лучший форвард по версии Ассоциации игроков НХЛ, Кучеров — 4-й
Хоккей / НХЛ

Ассоциация игроков НХЛ опубликовала на своём официальном сайте результаты голосования за звание лучшего нападающего по версии игроков.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Первое место занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 63,6% голосов. На втором месте расположился капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — на его счету чуть больше 17% голосов. Замкнул тройку лучших форвардов Натан Маккиннон (4,1%), представляющий «Колорадо Эвеланш».

Россиянин Никита Кучеров, лидирующий в списке бомбардиров, расположился на четвёртом месте, набрав 3,7% голосов. В пятёрку также вошёл капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков (1,7%).

В голосовании приняли участие более 500 хоккеистов лиги.

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