Кучеров – первый игрок за 12 лет со 115 очками за сезон

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде взял верх над «Детройт Ред Уингз» — 5:4. Самым результативным игроком встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. Он оформил дубль и сделал две результативные передачи при показателе полезности «+1».

Теперь на счету Никиты 115 очков в 71 матче регулярного чемпионата – 35 голов и 80 результативных передач. Последний раз планка в 115 баллов покорялась капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в сезоне 2006/07. Тогда в его активе было 120 (36+84) очков в 79 встречах.

Кучеров упрочил лидерство в бомбардирской гоне. Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхоукс» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» отстают на 16 очков.