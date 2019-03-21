Защитник «Трактора» Бэйлен сыграет за сборную Беларуси на ЧМ-2019

Американский защитник челябинского «Трактора» Ник Бэйлен подтвердил, что готов сыграть за сборную Беларуси на ЧМ-2019.



«Прямо сейчас чувствую себя хорошо, я здоров. Занимаюсь в последние недели в зале и чувствую, что силы вернулись.



Решение отправиться на чемпионат мира принял без колебаний? Так и есть — сомнений не возникло. Продуктивно поговорили с Андреем Сидоренко. Тренер был любезен, хотел установить со мной хороший контакт и разрешил слетать сейчас на какое-то время домой, прежде чем приехать в Минск. Мне это очень важно, потому что я не был в Америке с начала июля.



Общаться с Сидоренко легко. Мой агент Дмитрий Ерёмин помог с переводом. Кстати, я в курсе, что тренер сборной родом из-под Челябинска. Он играл и тренировал в «Тракторе» — моей нынешней команде.



Мотивация приезжать в белорусскую сборную? Ко мне хорошо относились в Беларуси и Минске, если не считать третьего сезона в «Динамо». Хочется отплатить тем же и помочь команде вернуться в элитный дивизион», — приводит слова Бэйлена «Прессбол»

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