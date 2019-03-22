«Сент-Луис» — «Детройт»: Барбашёв оформил дубль

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимает «Детройт Ред Уингз». Подходит к концу второй период, хозяева впереди со счётом 3:1.

На 24-й минуте «блюзменов» вперёд вывел российский нападающий Иван Барбашёв, ассистентами выступили Александр Стин и Винс Данн. Через пять минут Барбашёв оформил дубль, результативной передачей отметился всё тот же Стин.

Посмотреть видео голов Ивана можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Барбашёв прервал серию из шести матчей без очков. Всего на его счету 21 (11+10) балл в регулярном чемпионате. Это лучший сезон в карьере для россиянина.

«Сент-Луис» одержал две победы в трёх последних матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка.