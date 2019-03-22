«Автомобилист» — «Салават»: Да Коста получил «5+20» за удар в пах Хартикайнена

В Екатеринбурге идёт пятый матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции между местным «Автомобилистом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». По ходу первого периода гости впереди — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 19-й минуте первого периода Стефан Да Коста получил за удар клюшкой «5+20». Французский форвард заработал удаление до конца матча за удар в пах Теэму Хартикайнена.

Счёт в матче был открыт на второй минуте матча, отличился Теэму Хартикайнен. Прошёл бросок Григория Панина от синей линии, отскок шайбы на пятаке получился прямо на клюшку Хартикайнена, который уже попал в ворота при отыгранном вратаре. Хартикайнен повторил снайперский рекорд «Салавата» Игоря Григоренко (по 113 шайб в КХЛ).

«Трактор» — «Автомобилист»: Да Коста получил «5+20» за удар в голову Томаса

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.