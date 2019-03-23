Директор «Эдмонтона» обвинил форварда Ридера в непопадании в плей-офф

Управляющий директор клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Боб Николсон обрушился с критикой на нападающего команды Тобиаса Ридера. 26-летний немецкий форвард провёл в регулярном чемпионате 60 матчей, но не забил ни одного гола, отдав 11 результативных передач при показателе полезности "-7".



«Мы не будем подписывать новый контракт с Ридером. Его хотели взять и другие клубы. Он подписал контракт с нами на один год, потому что хотел играть с Драйзайтлем, с которым он выступает в сборной Германии.



Он думал, что если не будет играть с Леоном, то будет играть с Макдэвидом, забьёт 15-16 голов и вместо двух миллионов долларов за сезон получит четырёхлетний контракт на три с половиной миллиона.



Но Тобиас не забил ни разу, упустил множество возможностей. Если бы Ридер забил 10-12 голов, мы бы, вероятно, были в плей-офф», — цитирует функционера NBC Sports.

«Эдмонтон» уволил Чиарелли. За четыре года он наделал много глупостей Шлейф ошибок и ужасных решений тянется за генеральным менеджером ещё с «Бостона».