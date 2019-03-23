Водитель грузовика, виновный в гибели команды «Бронкос», получил 8 лет тюрьмы

Водитель грузовика, виновный в гибели команды «Гумбольдт Бронкос», получил 8 лет тюрьмы, информирует NBC Sports. Напомним, трагедия произошла в апреле 2018 года.



В результате столкновения с грузовиком в ДТП погибли 16 человек, 13 ранены. Полиция арестовала 29-летнего Яскирату Сингха Сидхуа, когда он находился у себя дома в Калгари. Водителю были быстро предъявлены официальные обвинения.



Водитель в суде выразил соболезнование семьям жертв катастрофы и признал свою вину. Судья принял в расчёт раскаяния Сидхуа, однако вынес вердикт, что водитель виновен в произошедшей трагедии. Обвинение рассчитывало на наказание в виде 10 лет тюрьмы, адвокаты водителя надеялись на смягчение приговора до двух-пяти лет.

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