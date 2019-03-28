Итоги дня в НХЛ для россиян: гол Радулова, серия Бучневича, 28 минут Проворова

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день. На лёд выходили девять представителей России.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов забросил 25-ю шайбу в сезоне, отличившись в игре с «Калгари Флэймз» (2:1). Форвард Валерий Ничушкин продлил безголевую серию в НХЛ до 71 матча, а голкипер Антон Худобин удачно вошёл в игру в ходе встречи с «огоньками». Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников прервал неудачную серию, набрав первое очко за восемь матчей, форвард Павел Бучневич продлил результативную серию до пяти игр.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|ОБ
|Счёт
|Худобин
|«Даллас»
|15 из 16
|93.8%
|2:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+0
|-1
|0
|3
|0
|1
|0%
|18.53
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|-
|11.15
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|18.22
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|0
|0
|0
|2
|0
|0%
|17.17
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|+2
|0
|2
|2
|4
|-
|27.59
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|+1
|0
|3
|5
|0
|-
|24.44
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|8.29
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+1
|+1
|0
|2
|1
|1
|-
|16.36
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