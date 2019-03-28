Итоги дня в НХЛ для россиян: гол Радулова, серия Бучневича, 28 минут Проворова

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день. На лёд выходили девять представителей России.



Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19



Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов забросил 25-ю шайбу в сезоне, отличившись в игре с «Калгари Флэймз» (2:1). Форвард Валерий Ничушкин продлил безголевую серию в НХЛ до 71 матча, а голкипер Антон Худобин удачно вошёл в игру в ходе встречи с «огоньками». Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников прервал неудачную серию, набрав первое очко за восемь матчей, форвард Павел Бучневич продлил результативную серию до пяти игр.

Вратарь Клуб Сейвы ОБ Счёт Худобин «Даллас» 15 из 16 93.8% 2:1

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Выбрасывания Время Радулов (н) «Даллас» 1+0 -1 0 3 0 1 0% 18.53 Ничушкин (н) «Даллас» 0+0 0 0 0 1 0 - 11.15 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+1 0 0 0 0 0 - 18.22 Наместников (н) «Рейнджерс» 0+1 0 0 0 2 0 0% 17.17 Проворов (з) «Филадельфия» 0+1 +2 0 2 2 4 - 27.59 Зайцев (з) «Торонто» 0+0 +1 0 3 5 0 - 24.44 Ожиганов (з) «Торонто» 0+0 0 0 1 1 0 - 8.29 Задоров (з) «Колорадо» 0+1 +1 0 2 1 1 - 16.36