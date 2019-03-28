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Итоги дня в НХЛ для россиян: гол Радулова, серия Бучневича, 28 минут Проворова

Итоги дня в НХЛ для россиян: гол Радулова, серия Бучневича, 28 минут Проворова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день. На лёд выходили девять представителей России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов забросил 25-ю шайбу в сезоне, отличившись в игре с «Калгари Флэймз» (2:1). Форвард Валерий Ничушкин продлил безголевую серию в НХЛ до 71 матча, а голкипер Антон Худобин удачно вошёл в игру в ходе встречи с «огоньками». Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников прервал неудачную серию, набрав первое очко за восемь матчей, форвард Павел Бучневич продлил результативную серию до пяти игр.

ВратарьКлубСейвыОБСчёт
Худобин«Даллас»15 из 1693.8%2:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Радулов (н)«Даллас»1+0-103010%18.53
Ничушкин (н)«Даллас»0+000010-11.15
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+100000-18.22
Наместников (н)«Рейнджерс»0+1000200%17.17
Проворов (з)«Филадельфия»0+1+20224-27.59
Зайцев (з)«Торонто»0+0+10350-24.44
Ожиганов (з)«Торонто»0+000110-8.29
Задоров (з)«Колорадо»0+1+10211-16.36
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