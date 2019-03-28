КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.



На 34-й минуте матча после шайбы, заброшенной в ворота хозяев Евгением Кетовым, главный тренер ЦСКА взял запрос на блокировку вратаря. После видеопросмотра было определено: в момент, когда шайба забрасывалась в ворота, атакующий хоккеист частью тела находился в площади ворот и перекрывал обзор вратарю, следовательно, была блокировка вратаря. Взятие ворот не засчитывается.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Счёт был открыт на 15-й минуте — точным броском отметился защитник петербургского клуба Динар Хафизуллин. Через три минуты московский коллектив восстановил равновесие на табло, гол в актив записал форвард Александр Попов. На 28-й минуте ЦСКА вышел вперёд благодаря шайбе, заброшенной Михаилом Григоренко после великолепной передачи Кирилла Капризова.