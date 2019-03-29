«Коламбус» вошёл в зону плей-офф, вытеснив оттуда «Монреаль»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома взял верх над «Монреаль Канадиенс» — 6:2. «Жакеты» одержали третью победу кряду и по дополнительным показателям обошли «Монреаль, который перед встречей замыкал зону плей-офф. У обоих команд по 90 очков, но у «жакетов» имеется встреча в запасе.

«Коламбусу» в регулярном чемпионате предстоит сыграть с «Нэшвилл Предаторз», «Баффало Сэйбрз», «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттавой Сенаторз». Соперники «Монреаля» — «Виннипег Джетс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

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В составе «Коламбуса» отличились Артемий Панарин, Дэвид Савар, Райлли Нэш и Брэндон Дубински, дубль оформил Оливер Бьёркстранд. У «Монреаля» голы на счету Бретта Кулака и Джеффа Питри.