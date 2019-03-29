Бобровский: когда защитник находится напротив центра ворот, возникают проблемы

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский рассказал о взаимодействии с защитниками команды.



«Мне очень нравится, когда наши защитники помогают мне видеть шайбу. Например, они играют у дальнего угла, а я нахожусь в ближнем. Некоторые защитники понимают это на подсознательном уровне, и у них это очень хорошо получается.



Проблемы могут возникнуть, если защитник попытается поймать шайбу на себя, находясь напротив центра ворот. Так я не вижу шайбу и не знаю, в какую сторону мне смещаться», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне Бобровский провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, одержав 34 победы. Россиянин отражает 92,1% бросков и пропускает 2,61 шайбы за игру. Помимо этого Сергей записал на свой счёт восемь сухих матчей.

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