Бобровский пропустил курьёзный гол с нулевого угла

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома взял верх над «Монреаль Канадиенс» — 6:2. Российский вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 28. Курьёзной вышла вторая пропущенная шайба. Джефф Питри бросил с нулевого угла, но голкипер не успел среагировать.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В 58 встречах (57 – в стартовом составе) Бобровский одержал 34 победы. В среднем за матч он пропускает 2,61 шайбы, отражая 91,2% бросков. Сергей вместе с Марком-Андре Флёри является лидером сезона по количеству шат-аутов (8).

«Коламбус» одержал третью победу кряду и по дополнительным показателям обошёл «Монреаль», до матча замыкавший зону плей-офф Восточной конференции У обоих команд по 90 очков, но у «жакетов» имеется встреча в запасе.