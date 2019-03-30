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QMJHL: Ярослав Алексеев влетел головой в борт и покинул лёд на носилках

QMJHL: Ярослав Алексеев влетел головой в борт и покинул лёд на носилках
Хоккей / Прочие

Нападающий клуба «Байе-Комо Драккар» Ярослав Алексеев не сумел закончить пятый матч серии первого раунда плей-офф Главной юниорской хоккейной лиги Квебека с «Монктон Уайлдкэтс» (5:2, 3-2 в серии).

В третьем периоде Алексеев покинул лёд на носилках, после того как влетел головой в борт за воротами соперника. Толкнувший россиянина Алекси Антталайнен получил «5+20».

В нынешнем сезоне 20-летний Алексеев провёл 65 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 36 заброшенными шайбами и 37 результативными передачами при показателе полезности «+37». В плей-офф на счету россиянина 4 (2+2) очка в пяти играх при показателе полезности «+1».

Посмотреть видео эпизода с травмой Алексеева можно в «твиттере» Каллума Смита.

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