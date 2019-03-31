«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 50-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (идёт 3-й период, счёт 2:5). На 55-й минуте отличился российский нападающий гостей Александр Овечкин, ассистентами выступили Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём.

Видео также доступно в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Этот гол стал для Овечкина 657-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, обойдя Брендана Шенахена. Следующей целью для Александра являются позиции Люка Робитайла (668).

Овечкин в снайперской гонке опережает на три шайбы Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз». Всего в текущем сезоне на счету Александра 87 очков в 78 матчах – 50 голов и 37 результативных передач.