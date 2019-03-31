«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: Кузнецов сделал 50-ю результативную передачу в сезоне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей в первом периоде встречи с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (идёт 2-й период, 4:0), форвард ассистировал Ти Джею Оши. Таким образом, 26-летний нападающий покорил отметку в 50 голевых пасов в нынешнем сезоне. Ворота «Лайтнинг» защищает Андрей Василевский.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

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В игре с «Каролиной Харрикейнз» россиянин отметился результативной передачей и показателем полезности «+1» за 15.28 на льду.

В 73 матчах текущего сезона в активе Кузнецова 70 очков – 20 голов и 50 результативных передач. Россиянин не забивает четыре встречи кряду.