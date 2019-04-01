Е. Соколов вывел «Кейп Бретон» в 1/4 финала QMJHL, забив в овертайме

Нападающий клуба Юниорской лиги Квебека «Кейп Бретон» Егор Соколов стал первой звездой встречи с «Чарльзатун Айлендерс» (4:3 ОТ). Команды проводили шестой матч в первом раунде плей-офф. Соколов оформил дубль и вывел «Кейп Бретон» в четвертьфинал, 4-2 — счёт в серии. Форвард стал автором победного гола в овертайме.

Посмотреть видео гола можно в «Твиттере».

В плей-офф на счету Соколова четыре гола и результативная передача. В 68 матчах регулярного чемпионата в активе уроженца Екатеринбурга 30 заброшенных шайб и 27-голевых передач.

Егор начинал заниматься хоккеем в команде родного города «Юность», а затем выступал за юношеские команды «Трактора». В сезоне-2016/17 дебютировал в МХЛ за «Белых Медведей», в 15 матчах сделал шесть передач. В том же году сыграл за сборную России U17 на Мировом Кубке вызова и набрал 3 (2+1) очка в шести играх.