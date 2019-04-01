Торторелла: Бобровский — адски хороший вратарь, он нашёл игру в важное время

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:0).

«Мне понравилось, что каждый внёс свой вклад. Мы фокусировались только на своей игре, а на то, как идут дела у соперника старались не смотреть. Стабильность, последовательность, хорошая игра в отборе — вот тот ключ, который помогает нам сейчас. Думаю, что мы проделали хорошую работу.

Что я думаю об игре наших голкиперов в этом году? Корписало чаще играл в начале года, когда Боб ещё не был самим собой. С Корписало мы немало побеждали. Но Бобровский — обладатель «Везины». Он адски хороший вратарь, и он нашёл свою игру в очень важное время", — сказал Торторелла на послематчевой пресс-конференции.

Торторелла: если бы у Бобровского был новый контракт, он бы играл чаще