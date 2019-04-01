Сейв Бобровского головой выглядел нереально. Но он даже не коснулся шайбы

Сам в этом признался и рассказал, как было на самом деле. Красавец!

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский набрал фантастическую форму. В последних семи матчах он оформил четыре шат-аута и вышел по этому показателю на первое место в лиге. В текущем регулярном чемпионате на его счету уже 9 сухих матчей, на один больше, чем у Марка-Андре Флери из «Вегаса». Также Бобровский обновил личный рекорд по количеству «сухарей» за сезон.



«Это приятно. Не буду врать, это приятно. Но куда важнее командный успех, то, как команда играет передо мной, как атакует и как хорошо все ребята действуют в обороне. Для меня это самое главное», — цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

Бобровский за уши тащит «Коламбус» в плей-офф. Ещё недавно команда находилась вне кубковой зоны, а сейчас, за три тура до финиша регулярки, опережает не только «Монреаль», но и обогнала «Каролину».

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Всего Бобровский отразил 38 бросков в последнем матче с «Баффало». Один из них выглядел фантастически. Россиянин прыгнул в угол и отразил бросок Джека Айкела головой. Так это выглядело в первые секунды со стороны. Доказательства — слетевший шлем и лицо вратаря крупным планом на ТВ (герой эпизода).

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



Особо внимательные читатели сразу обратили внимание на то, что по видео нельзя разобрать, попала шайба в шлем вратарю или просто прошла мимо. Во второе верилось с трудом, всё-таки бросал не игрок четвёртого звена, а лидер «Баффало», на счету которого 27 шайб в сезоне. Такие парни обычно не промахиваются мимо ворот с чистого льда.



Хотя такие случаи были совсем недавно.

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Как оказалось, Айкел попал в эту компанию. По крайней мере, сам Бобровский, комментируя этот эпизод, признался, что не почувствовал касания шайбой шлемом.



«Не буду лгать. Думаю, что он просто промахнулся. По-моему, я не касался шайбы. Мне кажется, что шлем просто слетел с моей головы из-за удара об лёд», — приводит слова Бобровского журналист Брайан Хеджер.



Но Бобровский всё равно спас свою команду. Даже не коснувшись шайбы, своим прыжком россиянин сбил прицел Айкелу, а его честные слова после матча добавили ему не меньше оваций и уважения от болельщиков, чем если бы он действительно отразил этот бросок головой.