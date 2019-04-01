Педан: говорили, что все играют по очереди. Похоже, я был вне очереди

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан прокомментировал дебютный сезон в КХЛ и рассказал об отношениях с Зинэтулой Билялетдиновым.

«В принципе я доволен. Хотелось бы, конечно, играть в большинстве. Потому что в прошлом сезоне я уже играл в большинстве, отрабатывал меньшинство. Ну а в этом сезоне поставили других ребят. А так, повторю, доволен. Много игр пропустил, правда. А почему — не знаю. Просто говорили, что это ротация, и якобы все так играют — по очереди. Но я, похоже, был вне очереди. Такое решение тренеров — я не могу его оспаривать и контролировать. Я как рабочий — мне говорят, я делаю. Конечно, я хочу играть, а не смотреть.

В плей-офф на меня спустили всех собак? Насчёт того, что спустили всех собак, у меня своё мнение — что не будут пинать только дохлую лошадь. Это нормально, поэтому я спокойно отношусь к критике. А что в плей-офф так сыграли… Да переиграли они нас. Плюс в команде многие болели — грипп, не грипп, непонятно. Температура у многих началась, ещё когда последний выезд был. Поэтому физическое состояние было не топовое.

Билялетдинов не получил от меня того, что хотел? Даже не знаю, что имел он в виду. Это у него надо спросить, я ведь не экстрасенс, чтобы чужие мысли читать", — цитирует Педана «Реальное время».