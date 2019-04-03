Бобровский в матче с «Бостоном» пропустил курьёзную шайбу

«Бостон Брюинз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась с разгромным счётом 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) в пользу гостей. «Блю Джекетс» прервали серию из пяти побед.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Счёт в матче был открыт уже на старте первого периода. На 2-й минуте Давид Крейчи выполнял передачу в зоне «Коламбуса», и шайба после подставления Джейка Дебраска взмыла вверх. Затем она приземлилась на верхнюю часть ворот, после чего рикошетом от голкипера «Блю Джекетс» Сергея Бобровского пересекла линию ворот.

Посмотреть видео гола Дебраска можно в YouTube на канале Sportsnet.

Для Сергея Бобровского игра была завершена после четвёртой пропущенной шайбы (он отразил 19 бросков из 23).